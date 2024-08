Polícia detém receptadores e recupera equipamentos furtados em Guaçuí

A Polícia Civil deteve dois receptadores e recuperou equipamentos durante uma operação realizada na tarde da última sexta-feira (16), no bairro João Ferraz de Araújo, em Guaçuí.

Leia também: Policiais da Força Tática apreendem armas de fogo em Guaçuí

Segundo a Polícia Civil, o furto aconteceu na terça-feira (6). Um dos suspeitos foi até a delegacia e confessou que teria praticado o furto pela cidade de Guaçuí, e revendido os equipemantos para algumas pessoas, consideradas receptadoras.

Um dos receptadores, que é dono de uma metalúrgica, relatou que comprou dois motores elétricos (que valem R$ 700,00 cada), por R$ 50,00 os dois; três pistolas de pintura (que valem R$ 380,00 cada), por R$ 70,00 as três; uma máquina de solda (que vale R$ 550,00) por R$ 10,00.

Sendo assim, o dono da metalúrgica recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia do município. Além disso, no local, foram encontrados diversas ferramentas (que valem R$ 300,00) com o tio do detido, que disse que comprou por R$ 40,00. Ele também foi preso em flagrante por receptação e conduzido para a delegacia.

A vítima esteve na unidade policial e reconheceu os equipamentos receptados. Aos policiais, ele disse que usa os objetos para trabalhar e, em decorrência do furto, ficou quase duas semanas sem prestar serviços.