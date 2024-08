Polícia divulga lista dos mais procurados em Marataízes

A Polícia Civil do Espírito santo, através da Delegacia de Polícia de Marataízes, divulgou na tarde desta terça-feira (27), a lista dos nove suspeitos mais procurados do município do litoral Sul do Espírito Santo.

Segundo o delegado titular da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, Thiago Viana, os indivíduos são suspeitos de crimes no município. “Essas pessoas são suspeitas de envolvimento em crimes graves que afetam diretamente a segurança e a tranquilidade de nossa cidade. A Polícia Civil tem trabalhado incansavelmente para localizá-los, mas agora precisa da ajuda da população maratimba”, explicou.

Além disso, o delegado pede que se alguém ver algum desses suspeitos, que denuncie imediatamente pelos canais da Polícia Civil. “Se você tiver qualquer informação que possa nos levar ao paradeiro dessas pessoas, pedimos que entre em contato com a nossa Delegacia ou ligue para o Disque Denúncia181. A sua identidade será mantida em sigilo absoluto”, alerta.

“Lembramos que a colaboração da população é fundamental para garantir que esses criminosos sejam retirados das ruas e que nossa cidade continue sendo um lugar seguro para todos. Contamos com o apoio de cada cidadão. Juntos, podemos fazer a diferença e trazer mais paz e justiça para Marataízes”, finaliza.

Os suspeitos que compõem a lista dos mais procurados são:

Sandro Alves Caldonho – mandado de prisão por homicídio;

– mandado de prisão por homicídio; Renato Pereira do Nascimento , vulgo “Renato Careca” – mandado de prisão por tráfico;

, vulgo “Renato Careca” – mandado de prisão por tráfico; Marcos Vinicius Louzada Sabino – mandado de prisão por roubo;

– mandado de prisão por roubo; João Lourival Sabadini – mandado de prisão mpor estupro de vulnerável;

– mandado de prisão mpor estupro de vulnerável; Italo Alexandre Costa da Silva de Almeida – mandado de prisão por tráfico;

– mandado de prisão por tráfico; Douglas Motta de Souza – mandado de prisão por roubo;

– mandado de prisão por roubo; Ademirço Alves Emidio Junior , vulgo “Juninho” – mandado de prisão por roubo;

, vulgo “Juninho” – mandado de prisão por roubo; Tayrone Duarte Pereira – mandado de prisão por homicídio;

– mandado de prisão por homicídio; João Victor Martins Costa, vulgo “Bebê” – mandado de prisão por homicídio