Polícia encontra maconha escondida dentro de geladeira em Cachoeiro

A Polícia Militar apreendeu 12 tabletes de maconha que estavam escondidas dentro de uma geladeira de uma casa na tarde do último sábado (3), no bairro Santa Helena, em Cachoeiro de Itapemirim.

Policiais militares que atenderam a ocorrência sentiram um odor de maconha do lado de fora da casa. Ao chegarem perto, viram dois suspeitos em cima da laje. Um deles, de 30 anos, estava segurando um pedaço de maconha e próximo à dupla, havia mais alguns pedaços da droga.

O homem de 30 anos tentou fugir, mas foi abordado após os policiais entrarem na casa pelo portão que estava aberto. Com ele, os militares encontraram um celular, além de R$ 50,00 e U$ 20,00 em espécie.

Além disso, confessou que a droga era sua e que havia 12 tabletes de maconha na geladeira da casa, pesando aproximadamente oito quilos. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

