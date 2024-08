Abordagem a motocicleta chama a atenção dos agentes na BR-101

Uma motocicleta chamou a atenção dos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma abordagem no km 270 da BR-101, na Serra, na noite da última segunda-feira (26).

Segundo a PRF, os agentes abordaram a moto Yamaha/Lander, de cor vermelha, que era conduzida por um jovem, de 22 anos. Após a consulta, constataram que havia um registro de apropriação indébita para o veículo.

Além disso, dentro da mochila do motociclista foram encontrados 775 gramas de crack. A ocorrência foi encaminhada para a 3ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Serra.

