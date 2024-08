Polícia flagra suspeito passando drogas para motorista em Ibatiba

Policiais militares flagraram um suspeito entregando uma sacola com drogas para um motorista na noite da última quarta-feira (7), no bairro Brasil Novo, em Ibatiba.

Segundo informações da Polícia Militar, após uma equipe visualizar a movimentação na residência do suspeito, os policiais viram um veículo Fiat Strada, de cor branca, chegando ao local.

O suspeito desceu até o portão e entregou ao motorista um pequeno embrulho branco, recebendo algumas notas de R$ 10 reais. O motorista guardou o embrulho no bolso da calça e entrou novamente no veículo.

Em seguida, os militares abordaram o veículo e durante a busca, foi encontrado uma bucha de crack. Aos polciais, ele informou que havia acabado de comprar a droga por R$ 50,00. Entretanto, após avistar a equipe, o suspeito arremessou uma sacola pela janela dos fundos do prédio.

Dentro da sacola, os policiais encontraram 10 pedras de crack. Logo após, na residência, onde estava a esposa e seu filho de dois meses, foram encontrados na gaveta do quarto duas pedras de crack, três buchas maconha, sementes de cannabis sativa embaladas em embrulho de plástico, além de embalagens e uma lâmina, duas pedras de crack e R$ 623,00. Os conduzidos foram entregues na Delegacia de Venda Nova do Imigrante.

