Polícia Militar apreende quase 1 mil buchas de maconha no ES

Policiais militares da Força Tática da 12ª Companhia Independente apreenderam quase 1 mil buchas de maconha dentro de uma sacola entre a Escadaria dos Trabalhadores e um beco, no bairro Bomfim, em Vitória, na tarde desta terça-feira (20).

Leia também: Polícia apreende fuzil, pistola e silenciadores em Alfredo Chaves

Segundo a Polícia Militar, os policiais receberam informações de que indivíduos estariam na Escadaria dos Trabalhadores ostentando armas e vendendo drogas. Nisso, os militares foram ao local e realizaram buscas a pé. Neste momento, após verem os militares, eles fugiram em direção a uma mata, não sendo localizados.

Porém, durante o trajeto, a equipe encontrou dentro de uma sacola R$456,00 em espécie, 337 pinos de cocaína, 78 papelotes da droga, 964 buchas de maconha, 38 tiras de maconha, 20 pedaços da substância, 13 unidades de skunk, 57 unidades de haxixe, além de 249 pinos de crack no bairro Bomfim, Vitória.

O material apreendido foi entregue na 1ª Delegacia Regional.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.