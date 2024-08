Polícia prende motorista que atropelou mãe e filha no ES

O motorista Wenderson Fagundes Melo de Oliveira, de 20 anos, suspeito de atropelar uma mulher de 35 anos e a filha, de cinco anos, na faixa de pedestres no bairro Glória, em Vila Velha, foi preso na tarde desta terça-feira (27).

Leia também: Justiça manda prender motorista que atropelou mãe e filha no ES

Segundo a Polícia Civil, Wenderson foi localizado pela equipe da Guarda Municipal de Vitória. Mais detalhes sobre a prisão dele serão repassados durante a coletiva de imprensa na noite desta terça-feira (27).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.