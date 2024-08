Polícia prende suspeito de atear fogo na companheira no Espírito Santo

Na última sexta-feira (9), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, prendeu um homem, de 30 anos, suspeito de atear fogo na companheira em São Mateus.

Segundo a Polícia Civil, a operação contou com o apoio da DHPP de São Mateus e da Divisão de Inteligência da Polícia Penal. Após diligências, as equipes localizaram o indivíduo em sua residência.

Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela comarca de São Mateus, relacionado ao crime de tentativa de homicídio praticado contra a companheira dele, Tavylla Wolffefrma, ateando fogo em seu corpo.

O homem foi conduzido ao Plantão de Flagrantes da 18ª Delegacia Regional e apresentado à autoridade policial de plantão, permanecendo à disposição da Justiça.

