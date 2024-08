Polícia prende suspeito de envolvimento na morte de jovens no ES

Um homem, de 31 anos, foi preso na última quarta-feira (21), suspeito de envolvimento na morte de Allan Bernardo Gama e Ricardo Souza dos Santos, ocorridos no dia 29 de maio deste ano e em dezembro de 2022, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Civil, a prisão do suspeito contou com a participação de policiais civis e militares, com apoio da Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama e da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES).

O delegado titular da Delegacia de Polícia de Sooretama, Eudson Ferreira Bento, informou que a investigação revelou que um dos suspeitos, de 31 anos, envolvido nos crimes, era membro de uma gangue de traficantes da região da Baixada e do centro do município e a motivação seria a disputa pelo tráfico de drogas da região.

Como o suspeito foi localizado?

Segundo a investigação, dois indivíduos, que estavam em uma moto, haviam fugido da Polícia Militar no momento que a vítima Allan Bernardo Gama era assassinado. Durante a perseguição, os suspeitos caíram com a moto e fugiram a pé, deixando para trás carregadores de pistola e a motocicleta. O veículo estava com placa clonada e chassi adulterado.

Com ele, foram apreendidas uma pistola calibre .40, 53 munições de mesmo calibre, além de dois carregadores, uma luneta, 11 tabletes, uma porção grande e 162 buchas maconha, 50 unidades de haxixe, 123 papelotes e uma porção grande cocaína, material para embalo, cinco balanças de precisão, caderno de anotação do tráfico, um aparelho celular e R$ 1.200,00 em espécie.

Segundo o delegado Eudson, ele vai responder pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.