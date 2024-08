Polícia realiza “Operação ISEO” e apreende armas de fogo em Mimoso

Policiais civis apreenderam armas de fogo, durante cumprimento de mandados de busca e apreensão na “Operação ISEO”, realizada na última quinta-feira (8), nas localidades de Jacutinga e Conceição do Muqui, em Mimoso do Sul.

Segundo a Polícia Civil, um dos mandados foram cumpridos na localidade de Jacutinga, em Mimoso do Sul. Na casa de um dos alvos, de 63 anos, foram apreendidos duas espingardas calibre .28, com duas munições de referido calibre; uma espingarda calibre .22, com 21 munições de referido calibre; uma garrucha calibre .32, com uma munição de referido calibre e uma armadilha de caça calibre .32, com uma munição de referido calibre.

Mais apreensões em Mimoso

Na localidade de Conceição do Muqui, em Mimoso do Sul, na casa de um suspeito de 59 anos de idade, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, com 12 munições de referido calibre; uma espingarda calibre .32, com quatro munições de referido calibre e dois carregadores de pistola calibre 380, com 16 munições de referido calibre. Ele não foi localizado.

Segundo a Polícia Civil, o primeiro suspeito foi encaminhado a Unidade de Polícia Judiciária (UPJ), onde foi autuado em flagrante delito pela prática do crime de posse de arma de fogo de calibre permitido. Já o segundo irá responder pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de calibre permitido.