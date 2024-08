Agentes descobrem algo surpreendente em veículo na BR-101, veja vídeo

Policiais rodoviários federais recuperaram na noite da última quinta-feira (8), um veículo Fiat Mobi, de cor branca, roubado e apreenderam armas de uso restrito que estava dentro do carro no km 269 da BR-101, na Serra.

Leia também: Polícia flagra suspeito passando drogas para motorista em Ibatiba

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes deram ordem de parada ao veículo, mas o condutor desobedeceu e fugiu em direção ao bairro Novo Horizonte. Entretanto, após uma perseguição, o veículo foi alcançado em uma rua sem saída, onde o motorista abandonou o carro e fugiu a pé por uma área de mata, não sendo localizado. No entanto, uma mulher de 31 anos, que estava como passageira, permaneceu no veículo.

Durante a vistoria, os policiais constataram que os elementos de identificação do veículo, que havia sido roubado no dia 23/07/2024, estavam adulterados. Além disso, dentro do automóvel, foram encontrados uma pistola marca Glock 9mm, com numeração raspada e kit rajada, além de cinco carregadores, sendo três alongados e dois de tamanho padrão, e 138 munições 9mm.

A ocorrência foi encaminhada para a 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Serra.

Veja o vídeo:

Vídeo: Divulgação/PRF