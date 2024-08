Policial militar fica ferido após ser atingido por carro em Marataízes

Um policial militar ficou ferido após ser atingido por um carro na noite do último domingo (4), por volta das 19h, na avenida Rubens Rangel, em Marataízes.

No local, o policial contou que estava pilotando sua moto Honda Bros, de cor branca, na avenida Rubens Rangel, quando foi atingido por uma Fiat Strada, de cor branca, que invadiu a contramão para entrar na Rua Anibal Machado.

Com a força do impacto da batida, o militar caiu da moto e ficou de babeça para baixo. O motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorros a vítima. O policial sofreu ferimentos na mão esquerda, inchaço na virilha do lado esquerdo e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes.

A Polícia Militar informou que realizou buscas, mas o motorista do veículo não foi localizado no momento do fato.