Policial penal é preso suspeito de planejar morte de detento no ES

Um policial penal foi preso na manhã desta sexta-feira (9), suspeito de planejar a morte de um detento dentro da Penitenciária de Segurança Máxima II (PSMA-II), em Viana.

Leia também: Polícia realiza “Operação ISEO” e apreende armas de fogo em Mimoso

Segundo o MPES, a prisão aconteceu durante a segunda fase da “Operação Trash Bag”. O policial penal atuava como chefe da segurança da (PSMA-II). Além dele, um líder do tráfico de drogas em Viana também foi preso na ação.

O objetivo da operação é a apuração de fatos criminosos envolvendo casos de corrupção passiva e ativa dentro da penitenciária, além da possível existência de uma associação entre um policial penal e integrantes de facções criminosas relacionadas ao tráfico de drogas no município.

Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de prisão e três de busca e apreensão nos municípios de Viana e Vila Velha. O policial e o líder do tráfico de drogas são suspeitos de planejar diversos crimes, incluindo um esquema para assassinar um preso que seria rival do traficante.

Entretanto, durante a operação, foram apreendidos armas, munições, telefones celulares e notebooks. As investigações ocorrem em segredo de Justiça.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.