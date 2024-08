Policlínica de Cachoeiro amplia vacinação com atendimento aos sábados

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro vai ampliar o horário de funcionamento da sala de vacinação da Policlínica Municipal “Bolívar de Abreu”, localizada no bairro Santo Antônio. A partir deste fim de semana, o serviço também estará disponível aos sábados, das 8h às 16h.

A iniciativa tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal no município, especialmente entre crianças e adolescentes. No entanto, adultos, gestantes, profissionais de saúde e idosos que precisem atualizar suas cadernetas de vacinação com os imunizantes de rotina também poderão se beneficiar desse novo horário.

Leia também: Cachoeiro avança na elaboração de Plano Diretor de Cidade Inteligente

Com a abertura da Policlínica aos sábados, a Semus busca facilitar o acesso às vacinas previstas no Plano Nacional de Imunização (PNI), oferecendo uma opção de atendimento durante o fim de semana. De acordo com a pasta, a iniciativa visa, também, insensificar a vacinação contra a dengue, no público de 10 a 14 anos.

“Reconhecemos que muitas pessoas têm dificuldades para comparecer a uma sala de vacinação durante a semana devido a compromissos profissionais e pessoais. Agora, esse público poderá contar com uma nova alternativa para manter sua caderneta vacinal em dia”, ressalta Gedson Alves, secretário municipal de Saúde de Cachoeiro.