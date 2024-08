Ponto turístico da capital, Ilha das Caieiras recebe Ciclo do Saber – Turismo

O Ciclo do Saber – Turismo, evento itinerante organizado pelo Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac e a Câmara Empresarial do Turismo (CET-ES) teve mais uma edição de sucesso. Desta vez, em Vitória, o encontro aconteceu na última terça-feira (20), na Orla Noroeste, contemplando um dos cenários icônicos da capital capixaba: a Ilha das Caieiras.



A programação foi especial e destacou-se pela diversidade de atividades, que incluiu oficinas estratégicas para a população, palestra e uma aula-show marcante com a participação de chefs renomados. O Gerente de Educação Profissional do Senac-ES, Bruno Emilio, explicou a escolha do local e sua importância para o turismo.

“A Ilha das Caieiras é uma região conhecida por sua história ligada à produção artesanal e à pesca, além de uma vista maravilhosa da orla noroeste capixaba. Esse cenário tem um grande potencial turístico, mas que precisa ser explorado com práticas sustentáveis, valorizando as tradições culturais e históricas da região, proporcionando a preservação da identidade local e simultaneamente encantando o turista ou visitante com as riquezas regionais”, pontuou Emilio.

Turismo

Durante a tarde o momento foi de aprendizado e novas descobertas para a comunidade local que participou ativamente das oficinas: Como produzir um alimento seguro?, Fotografia para empreendedores e Paixão pelo turismo: como transformar sua curiosidade em carreira. Com essa ação, os moradores conseguiram se municiar de conhecimento prático, conectando o uso do que foi aprendido com atividades do cotidiano.



Em seguida, a palestrante Thereza Dantas envolveu agentes da cadeia produtiva do turismo na palestra Desenvolvimento do turismo comunitário: caso de sucesso de Maragogi. A cidade nordestina, conhecida como “Caribe Brasileiro” e o terceiro destino mais buscado do país, foi caso de estudo da apresentação que destacou a importância da qualificação e do trabalho em conjunto entre as instituições públicas, privadas e governamentais.

Delícias regionais

Já na aula-show ministrada pelo Chef Juarez Campos e a Chef Fabricia Sarria, os participantes puderam acompanhar o preparo do saboroso Arroz de Siri à Moda Capixaba, que encantou os presentes com a singularidade dos sabores regionais. Juarez também emocionou o público com um discurso sobre sua ligação com a culinária local.



“Eu fico muito emocionado quando eu participo de qualquer coisa que envolva a cozinha capixaba porque eu tenho um ‘capixabismo’ muito forte dentro de mim. A minha origem é no interior do Estado e aos poucos fui adquirindo essa paixão”, disse o Chef em sua fala que também evidenciou a importância das associações unirem-se. “Eu acho que a gente sozinho não vai muito longe, já juntos, somos muito mais fortes”, enfatizou.

Ciclo do Saber

A iniciativa já passou pelas Regiões do Caparaó, Montanhas Capixabas e Sul Capixaba dos Vales e Café. O encontro recente contou com o apoio do Sebrae-ES, Sindbares-ES, Synergia Socioambiental e Governo do Estado do Espírito Santo. Mais que uma bela paisagem e o estonteante entardecer na Ilha das Caieiras, essa edição ofereceu aprendizado, reflexão e a proposta de que sustentabilidade e turismo podem caminhar lado a lado.