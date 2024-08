Pós-chuvas: Casagrande faz balanço de ações permanentes em Mimoso

O governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), apresentou um balanço do andamento das ações que o Governo do Estado continua realizando em Mimoso do Sul após quatro meses das fortes chuvas que destruíram a cidade.

Entre as ações, o chefe do Poder Executivo estadual destacou o desassoreamento dos rios.

“Já fizemos a limpeza de outros rios para a gente poder dar ao município uma condição melhor de enfrentar momentos como esse. Esse é o compromisso que nós temos com a população de Mimoso”, afirmou Casagrande.

Veja o vídeo: