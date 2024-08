Prefeitura de Muniz Freire tem contas públicas aprovadas pelo TCE-ES

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) julgou e emitiu parecer favorável à aprovação das contas do prefeito Gesi Antonio da Silva Junior (PSB), popularmente conhecido como Dito Silva, prefeito do município de Muniz Freire, referente ao exercício de 2022.

A prestação de contas anual de 2022 da Prefeitura de Muniz Freire, no Caparaó, foi aprovada pelo conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo.

Apesar de recomendar a aprovação das contas, os conselheiros, no voto-vista, chamaram a atenção para a necessidade da Prefeitura fazer um melhor planejamento de peças orçamentárias; avaliar riscos à sustentabilidade fiscal; aprimorar registros contábeis; e observar alterações promovidas pela nova lei de licitações e contratos.

Toda documentação relativa às contas de 2022, bem como o parecer do TCE-ES, serão encaminhados à Câmara Municipal para apreciação dos vereadores.