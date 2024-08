Prêmio Boas Práticas na Educação: inscrições ainda estão abertas no ES

Não perca tempo! Desde o dia 1° de agosto, estão abertas as inscrições para o “Prêmio Sedu: Boas Práticas na Educação – 17ª Edição/2024”.

O prêmio é destinado ao reconhecimento e valorização de professores, pedagogos, coordenadores de turno, coordenadores pedagógicos, coordenadores administrativos, de secretaria e financeiros, e diretores das unidades escolares da Rede Estadual, por conta da contribuição na melhoria da qualidade de educação, através de gestões bem-sucedidas.

As inscrições se encerram no dia 15 de setembro. Para participar, basta se inscrever, clicando aqui, e relatar práticas desenvolvidas a partir de objetivos elencados no mapa estratégico da Sedu 2023-2026.

Sobretudo, poderão se candidatar os autores de práticas desenvolvidas em uma unidade de rede publica estadual do Espírito Santo, em 2024.

O “Prêmio Sedu: Boas Práticas na Educação”, está dividido em duas categorias:

– Boas Práticas para a Sala de Aula, destinada a professores de todas as etapas e modalidades de ensino no âmbito da educação básica e profissional, pedagogos e coordenadores de turno em exercício nas unidades escolares da rede pública estadual. II – Boas Práticas da Gestão Escolar, destinada a coordenadores administrativos, de secretaria e financeiros, coordenadores pedagógicos e diretores em exercício nas unidades escolares da rede pública estadual.