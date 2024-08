Previsão do tempo no Espírito Santo: veja como fica o clima na sua cidade

A previsão do tempo no Espírito Santo é de muitas nuvens e chuva rápida, na região Sul, Serrana e na Grande Vitória, no ínício deste sábado (10), devido a passagem de uma frente fria pelo litoral do Estado.

De acordo com o Incaper, o vento sul provoca queda nas temperaturas, em todas as regiões. Por causa do avanço de uma frente fria, a previsão do tempo no Espírito Santo ainda deve ser de chuva fraca no litoral nordeste e norte, no período da noite.

Não há previsão de chuva na região noroeste do Estado. Entretanto, as temperaturas caem um pouco, em boa parte do Espírito Santo.

Na Região Sul, sol e aumento de nuvens ao longo do dia, e chuva entre o final da tarde/noite. Vento moderado no litoral.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 27°C.

Nas áreas altas: mínima de 08 °C e máxima de 23 °C.

Na Região Serrana, sol e aumento de nuvens ao longo do dia, e chuva entre o final da tarde/noite.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 24 °C.

Nas áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 22 °C.

Na Região Norte, ol e aumento de nuvens ao longo do dia, e chuva à noite.

Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Noroeste, sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 34 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 18 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Nordeste, sol e aumento de nuvens ao longo do dia, e chuva à noite. Vento moderado no litoral.

Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.