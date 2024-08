Procon-ES orienta sobre recall das balas da marca Dori

O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) informa que a fornecedora de produtos alimentícios Dori Alimentos realiza um recolhimento voluntário de alguns lotes de balas devido à suspeita de contaminação com a bactéria Salmonella Muenchen.

A fabricante identificou um potencial risco de contaminação nas produtos fabricados entre 21 de junho e 10 de julho de 2024, na unidade de Rolândia/PR.

Letícia Coelho Nogueira, diretora-geral do Procon-ES, reforça a importância do recall como uma medida crucial para garantir a segurança dos consumidores e prevenir danos materiais e morais.

Diante desta decisão, o Procon-ES pede que os consumidores fiquem atentos durante as compras e verifiquem o lote das balas e quaisquer produtos adquiridos.

Se o lote estiver na lista, o consumidor deve entrar em contato imediatamente com a fabricante para orientações sobre troca ou devolução. Se houver qualquer dificuldade ou problema, o consumidor pode acionar o Procon.

O atendimento ao cliente da Dori Alimentos pode ser acessado pelo telefone 0800 707 4077, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo e-mail sac@dori.com.br.

