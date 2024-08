Programa Jovem Chef forma novos profissionais em Venda Nova do Imigrante

O Programa Jovem Chef, destinado a pessoas com idades entre 17 e 29 anos, de forma gratuita, conta com carga horária total de 312 horas. Essas horas são distribuídas entre conhecimento teórico e prático, em um período de quatro meses de curso intensivo.

No curso é possível aprender sobre gastronomia, empreendedorismo, diversidade, segurança no trabalho e outros temas, com uma equipe de profissionais experientes.

Leia também: Gestores de turismo se reúnem para conhecer os atrativos de Guaçuí

Um dos instrutores responsáveis pela turma de Venda Nova do Imigrante foi o renomado Chef Renato Santos, que possui mais de dez anos de experiência em cozinhas profissionais e autor da receita Escondidinho de Banana da Terra com Socol, prato que faz sucesso em festivais gastronômicos dentro e fora do Espírito Santo.

“Eu compartilho o máximo de experiência que tenho sobre o cotidiano em uma cozinha profissional. Então, é possível sair da parte teórica ainda dentro da sala de aula, quando apresento toda a minha vivência para eles. Considero que essa troca privilegia os participantes do Jovem Chef, que já chegam no mercado de trabalho prontos para os principais desafios do segmento de gastronomia”, explicou Santos.

Alunos

Leonardo Silva, de 21 anos, começou sua relação com a gastronomia aos 16 anos, quando auxiliava sua tia Wanderléia na confecção de doces caseiros. A experiência em família despertou no jovem o interesse na área que anos depois seria a porta de entrada para o mercado de trabalho. Enquanto buscava mais qualificação, ele descobriu no Senac de Venda Nova do Imigrante a existência do Programa Jovem Chef.

“Eu achei bem interessante porque foi uma oportunidade completa. Quando iniciei o curso, pensei que aprenderia apenas sobre cozinha, mas na prática consegui ter acesso a vários outros conhecimentos que são importantes para ter sucesso na área. A metodologia nos incentivou constantemente ao protagonismo e isso foi também me passando mais segurança como profissional”, disse Leonardo.

O jovem foi surpreendido dentro e fora da sala de aula. Outra oportunidade que o programa do Senac Espírito Santo possibilitou foi a prática supervisionada em estabelecimentos parceiros, como no Tangará Restaurante e Pizzaria, no centro de Venda Nova do Imigrante, e no Restaurante Le Jardin du Cuisinier, em Pedra Azul, que apoiaram a iniciativa.

“Vejo essa iniciativa com olhos muito positivos, pois conseguimos atender tanto às necessidades do jovem aprendiz quanto às da empresa. Do lado empresarial, nossas lideranças têm a oportunidade de interagir diretamente com a juventude, enquanto os jovens ganham acesso a um ambiente profissional. Eles vivenciam a realidade de uma cozinha e os bastidores do restaurante, essa troca é valiosa e pode ajudar a tomar decisões mais assertivas quanto ao futuro e a carreira”, destacou o sócio-proprietário do Tangará, Jones Minete.

Encerramento do curso

A formatura da turma que iniciou em abril deste ano aconteceu na última terça-feira, 20 de agosto, no Auditório do Senac. O encerramento após quatro meses intensos de descobertas para Leonardo dos Santos e os outros 11 jovens aspirantes a chefs foi marcado por uma cerimônia que reuniu familiares, amigos e toda a equipe pedagógica. Durante a solenidade, os alunos apresentaram uma peça teatral como Projeto Integrador, o trabalho de conclusão de curso.

“Foi uma homenagem aos 150 anos da imigração italiana. No espetáculo, fizemos uma relação com as receitas da gastronomia local e a culinária da região norte da Itália, ponto de origem dos imigrantes que marcaram a nossa história”, relatou Leonardo ao explicar sobre a influência dos imigrantes italianos na culinária capixaba.

A noite foi um momento de coroação dessa jornada, que agora se traduz em mais mão de obra qualificada disponível para os estabelecimentos da Região Serrana no Espírito Santo e novas oportunidades. Leonardo e os outros talentos estão prontos para os desafios da profissão.

Inscrições

O Senac Espírito Santo continua ofertando o programa. Os interessados em participar das próximas turmas do Programa Jovem Chef podem entrar em contato para tirar as dúvidas com a Central de Relacionamento no número (27) 3325-8311 ou declarar interesse via formulário on-line disponível no seguinte link.