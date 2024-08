Projeto promove aulão gratuito de defesa pessoal para mulheres no ES

O projeto social Força Feminina vai promover um aulão inaugural gratuito de defesa pessoal para mulheres neste sábado (31). O evento acontecerá no Parque Pedra da Cebola, em Vitória, das 9h às 13h.

Leia também: “Pé de chinesa”: a novela que o povo quer mas Globo nunca fará

O projeto é patrocinado pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC). A aula, aberta ao público, é uma oportunidade para conhecer o projeto, vivenciar as técnicas de defesa pessoal e participar das discussões sobre a prevenção da violência contra a mulher. Além das demonstrações práticas, o evento contará com rodas de conversa sobre segurança e estratégias de proteção, fortalecendo a conscientização e a mobilização em torno da causa.

“Acreditamos que a autodefesa é uma ferramenta poderosa para a prevenção da violência contra a mulher, mas também é fundamental que possamos falar abertamente sobre as diversas formas de violência que enfrentamos no dia a dia. Sobretudo, o Força Feminina oferece esse espaço de aprendizado e diálogo, no qual as mulheres podem se fortalecer tanto física quanto emocionalmente”, afirma Manuela Feliz, uma das idealizadoras do projeto.

Força Feminina

O Força Feminina é um projeto da Associação de Taekwondo da Grande Vitória. A nova turma funcionará até junho de 2025 com aulas gratuitas destinadas às mulheres cis e transgênero, a partir dos 16 anos de idade. Além das aulas de defesa pessoal, o projeto oferece um ambiente de apoio e escuta para que as mulheres compartilhem suas histórias e aprendam juntas.

Mais informações sobre o projeto e futuros eventos no Instagram oficial: @ffdefesapessoal.

Serviço:

Aulão Gratuito Força Feminina

Data: 31/08 (sábado)

Local: Parque Pedra da Cebola, Vitória

Horário: 9h às 13 horas

Público: mulheres cis e trans, a partir de 16 anos

Outras informações: (27) 99755-4084