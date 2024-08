Quatro cidades do ES recebem alerta de baixa umidade; veja quais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de baixa umidade para quatro cidades do Espírito Santo para este sábado (17).

Com grau de severidade de perigo potencial, o alerta é válido de 11h até às 19h deste sábado, e prevê umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

Leia também: Alerta teste da Defesa Civil provoca reações “hilárias” em cachoeirenses

O Inmet orienta a população para: beber bastante líquido; evitar desgaste físico nas horas mais secas; e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira as cidades em alerta:

Apiacá

Bom Jesus do Norte

Guaçuí

São José do Calçado