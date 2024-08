Alerta teste da Defesa Civil provoca reações “hilárias” em cachoeirenses

Neste sábado (10), aconteceu a primeira fase de testes do sistema de alerta da Defesa Civil, a nova tecnologia do Governo Federal, que visa emitir alertas de emergências climáticas com precisão, via cell broadcast, para pessoas em áreas de risco.

A primeira rodada de testes ocorreu no Espírito Santo e a cidade escolhida foi Cachoeiro de Itapemirim.

O som da chegada das mesnagens nos celulares e smartphones provocou uma série de reações hilárias nas redes sociais.

Confira: