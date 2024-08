Que tal um cineminha? Confira os destaques das telonas em Cachoeiro

Fim de semana se aproximando e que tal aproveitá-lo assistindo um bom filme nos cinemas? Nas salas do Cine Unimed e Cine Perim Ritz seguem em destaques os lançamentos que são sucesso no Brasil e o mundo.

Após um mês, Divertida Mente 2 segue em cartaz e tem atraído um grande público ao cinema. A animação da Disney e da Pixar regressa à mente de Riley, recém-chegada à adolescência, enquanto o Quartel General é alvo de uma demolição súbita para dar espaço a algo totalmente inesperado: novas Emoções!

Leia também: ‘Emily em Paris’ e ‘Missão: Impossível’ entre as estreias da Netflix em agosto

A Alegria, a Tristeza, a Raiva, o Medo e a Repulsa, que têm feito, sem dúvida, uma boa gestão, não sabem como reagir à chegada da Ansiedade. E parece que ela não veio sozinha.

Além disso, o sucesso nas telonas, Deadpool & Wolverine, segue firme nos cinemas de Cachoeiro. Lembrando que o filme é indicado para maiores de 18 anos. Jovens de 16 e 17 anos podem assistir desde que estejam acompanhados pelos pais ou responsáveis, ou apresentem uma autorização preenchida corretamente.

Quer aproveitar? Então confira a programação completa!

Sala 01

Todos os dias – 16h

Todos os dias – 18h e 20h30

Sala 02

Todos os dias – 16h20 e 18h40

Todos os dias – 21h

Sala 03

Todos os dias – 17h e 19h

Todos os dias – 21h

Sala 04

Todos os dias – 16h

Todos os dias – 18h15

Todos os dias – 20h15

Sala 01

Sessão Azul – domingo – 15h

Preço promocional – R$ 10,00

Todos os dias – 19h45

Preço promocional – R$ 15,00

Sala 02

Todos os dias – 16h20

Todos os dias – 18h40

Todos os dias – 21h

Sala 03

Todos os dias – 16h

Todos os dias – 18h10

Todos os dias – 20h20

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.