Quer estagiar no ES? Instituto anuncia 30 vagas no Espírito Santo

A primeira semana de agosto está repleta de oportunidades para estudantes de nível técnico e superior, além de interessados em trabalho formal, de carteira assinada. Ao todo, são 30 vagas do Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES) disponíveis a partir desta sexta-feira (2). As oportunidades estão distribuídas nos municípios de Cariacica, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.

Há vagas para as áreas de: administração, arquitetura, comunicação, direito, engenharia de automação, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia química, geografia, geoprocessamento, logística, marketing, pedagogia, processos gerenciais, psicologia, publicidade e propaganda, técnico em automação técnico em eletrotécnica, técnico em segurança do trabalho e tecnólogo em logística.

As bolsas para nível técnico e superior variam entre R$ 650,00 e R$ 1.600,00 e podem ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa. O salário para as vagas de emprego formais varia entre R$ 1.450,00 e R$ 2.151,96.

Empresas como Biancogres, Gerdau e Tereme estão com processo seletivo para novos estagiários em aberto. Dentre os setores demandados estão administração, engenharias de produção e química, além de logística.

Voltada ao emprego formal, são duas oportunidades da loja de roupas Origens Nativas. Uma é para o cargo de vendedor e a outra para gerente. Ambas possuem plano de saúde e convênio odontológico.

Inscrições

Atentando-se ao período de inscrição de cada empresa, os estudantes interessados devem acessar o site http://sne.iel.org.br/es para mais detalhes sobre as oportunidades.

As vagas ficam disponíveis até alcançarem o limite de estudantes encaminhados. Após isso, as candidaturas são automaticamente encerradas.

As entrevistas podem acontecer de forma on-line ou presencial. Neste último caso, os estabelecimentos seguem todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde. Em caso de dúvidas ou mais informações, os candidatos deverão entrar em contato através do e-mail iel-recrutamento@findes.org.br.