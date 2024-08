Quinta-feira (1º) de tempo estável no Espírito Santo; confira a previsão

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, o mês de agosto começa com tempo instável em todo o Espírito Santo, devido à atuação de uma frente fria que passa pelo litoral.

Nesta quinta-feira (1º), o tempo será de variação de nuvens, com previsão de chuva em todo o estado, sendo menos frequente nas regiões Norte e Noroeste. As temperaturas sobem ligeiramente e os ventos sopram com intensidade moderada no litoral.

Na Grande Vitória, o sol aparece entre algumas nuvens, com chuva fraca em alguns momentos do dia. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 26 °C. Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Sul, sol entre algumas nuvens e chuva fraca em alguns momentos do dia. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, sol entre algumas nuvens e chuva fraca em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 26 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens e previsão de chuvas em alguns trechos. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens e previsão de chuvas em alguns trechos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 28 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Nordeste, sol entre algumas nuvens e chuva fraca em alguns momentos do dia. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.