Recorde! Municípios do ES somam R$ 3,42 bilhões em investimentos em 2023

Os investimentos realizados pelos municípios capixabas alcançaram um marco inédito em 2023, somando o valor recorde de R$ 3,42 bilhões. A taxa de crescimento real em relação ao ano anterior foi de 56,1%, de acordo com o levantamento divulgado pelo anuário Finanças dos Municípios Capixabas, da Aequus Consultoria. Os valores já consideram a inflação medida pelo IPCA.

Dos investimentos totais feitos pelos municípios capixabas em 2023, 52,8% foram provenientes de recursos próprios, que aumentaram de R$ 1,13 bilhão, em 2022, para R$ 1,80 bilhão, em 2023, representando um acréscimo de R$ 676 milhões. As receitas de capital, compostas por recursos oriundos de operações de crédito e por transferências de capital recebidas da União e do Estado, por sua vez, saltaram de R$ 1,06 bilhão para R$ 1,62 bilhão e compuseram o restante de 47,2% dos recursos que financiaram os investimentos.

Leia também: Royalties: municípios do Sul do ES se destacam em arrecadação

Do ponto de vista absoluto, a Serra liderou o ranking de investimentos no último triênio, com R$ 1,2 bilhão destinado à infraestrutura. Em seguida, aparecem os municípios que também fazem parte da Região Metropolitana e que possuem os maiores orçamentos: Vitória (R$ 678,4 milhões), Vila Velha (R$ 647,6 milhões) e Cariacica (R$ 557,8 milhões).

“Impulsionados pela injeção de recursos próprios, pelas transferências voluntárias de capital do governo estadual e pela captação de operações de crédito, os investimentos dos municípios capixabas nos três primeiros anos das atuais administrações, de 2021 a 2023, perfizeram R$ 7,18 bilhões. Essa cifra foi a maior já aferida para o mesmo período em relação à administrações anteriores”, afirmou o economista Alberto Borges, editor do anuário e sócio da Aequus Consultoria.

Ranking

Em 2023, a Serra seguiu na liderança do ranking dos investimentos — como faz desde 2015 — com R$ 585 milhões, em 2023. Vitória, dona do maior orçamento municipal do Estado, ficou na segunda colocação, com R$ 356,7 milhões. Vila Velha (R$ 252,8 milhões), Cariacica (R$ 239,1 milhões), Presidente Kennedy (R$ 237,1 milhões), Aracruz (R$ 144,6 milhões), Cachoeiro de Itapemirim (R$ 128,8 milhões) e Colatina (R$ 107,3 milhões) aparecem na sequência.

Além de figurar no topo da lista estadual, Serra apresentou o seu maior volume de investimentos, superando todos os seus montantes anteriores. Outras 32 cidades também bateram recordes. Dentre as mais populosas, destacam-se Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Aracruz e Viana.

Segundo Alberto Borges, os municípios estão experimentando uma época de liquidez poucas vezes observada, que se dá ainda por consequência da injeção de recursos da época da pandemia. “Os cortes que foram impostos durante a crise sanitária, os auxílio financeiros recebidos da União e a retomada econômica mais rápida que o previsto contribuíram para essa liquidez. A suficiência financeira segue grande e o volume de investimentos só faz crescer, de maneira muito forte, desde 2022”, afirmou.