Resultado da Lotofácil: aposta acerta 15 números e faz um milionário no ES

O resultado da Lotofácil fez um milionário no Espírito Santo, nesta segunda-feira (19). De acordo com a Caixa Econômica, uma aposta registrada em Colatina acertou os 15 números do concurso 3185 e faturou o prêmio principal de R$1.587.550,70.

A aposta ganhadora foi registrada na unidade lotérica “Loterias Em Canais Eletrônicos”. O apostador ou apostadora fez uma aposta simples com apenas uma cota.

Os números sorteados no resultado da Lotofácil foram: 01-02-05-06-07-11-12-14-15-17-18-19-20-24 -25

As Loterias Caixa também computaram outros ganhadores do Estado do Espírito Santo. Eles acertaram 14 números e vão embolsar R$1.924,12 cada. Os bilhetes premiados são das cidades de Baixo Guandu, Serra e Vitória.

Acesse o site https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/Lotofacil.aspx e saiba mais detalhes sobre o resultado da Lotofácil.