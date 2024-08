Resultado da Lotofácil deixa apostador do Sul do ES extremamente feliz

O resultado da Lotofácil desta quinta-feira (15) deixou um apostador de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, extremamente feliz.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, uma aposta registrada na Loteria Aeroporto acertou 14 números e levou um prêmio de R$2.137,63.

Os números sorteados no resultado da Lotofácil foram: 01-02-04-05-06-07-09-10-12-15-18-19-21-22-23.

Outras cinco apostas do Espírito Santo também acertaram 14 números no concurso 3182. Os bilhetes foram das cidades de Baixo Guandu, Cariacica, Laranja da Terra e Serra. Cada um apostador via embolsar R$2.137,63.

Para conferir o próximo resultado da Lotofácil, que será sorteada nesta sexta-feira (16), os interessados devem acessar o site https://loterias.caixa.gov.br.