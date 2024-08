Resultado da Lotofácil: única aposta do Sul do ES ganha prêmio

O resultado da Lotofácil premiou uma aposta do Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (22), após o sorteio do concurso 3188. O bilhete registrado no município de Conceição do Castelo acertou 14 números e vai levar R$1.117,64.

Os números sorteados no resultado da Lotofácil foram: 02 – 03 – 04 – 06 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 23 – 25.

A aposta ganhadora do Sul do Espírito Santo foi feita na unidade lotérica “Loteria Parati”. Mais dois bilhetes acertaram 14 números no Estado, na cidade de Vitória.

As Loterias Caixa ainda registrou 2 apostas ganhadoras com 15 acertos, em Arapongas-PR e Brasília – DF. Cada uma vai levar R$ 624.977,43.

Também computou 335 apostas vencedoras com 14 acertos; 9013, com 13 acertos; 101556, com 12 acertos, e 512766, com 11 acertos.

Acesse o endereço eletrônico https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/Lotofacil.aspx e confira detalhes sobre o resultado da Lotofácil.