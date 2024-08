Suspeitos de torturar e tentar matar mulher são presos em Castelo

Quatro homens e uma mulher foram presos suspeitos de torturar, encarcerar e tentar matar uma mulher de 28 anos, no município de Castelo, em novembro de 2022. As prisões aconteceram na quarta-feira (14) e na última segunda-feira (19). Uma sexta pessoa envolvida está foragida.

Segundo o delegado titular da Delegacia de Polícia (DP) de Castelo, Estêvão Oggione Leite, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) ofereceu a denúncia contra os cinco suspeitos. “Ao fim da investigação, depois de minuciosa análise do caso, das circunstâncias e de todas as provas colhidas no bojo do Inquérito Policial, o Ministério Público ofereceu a denúncia e representou pela prisão preventiva de cinco suspeitos, sendo três homens e duas mulheres, e a internação de um menor de idade, o qual foi o pivô de toda a ação criminosa, tendo o Juízo da Comarca decretado à expedição de todos os mandados”, contou.

Um dos suspeitos, de 28 anos, já havia sido preso antes por envolvimento nos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. “Quando os mandados foram expedidos, o suspeito, de 28 anos, já havia sido preso em outra investigação por tráfico de drogas, associação e posse ilegal de arma de fogo. Além dele, um outro, que tem 19 anos e na época menor de idade, também já se encontrava preso pelos mesmos crimes. Dessa forma, a Polícia Civil e a Polícia Militar juntamente deram cumprimento aos mandados de prisão em desfavor dos três, de 23, 24 e 21 anos”, explicou Estêvão.

Como ocorreu o crime?

De acordo com as investigações, em novembro de 2022, a vítima foi ameçada, torturada e obrigada a entrar no carro de um dos suspeitos e guiá-los até Cachoeiro de Itapemirim, onde o companheiro dela teria “penhorado” por drogas um veículo roubado.

De volta à Castelo, um dos suspeitos atirou na cabeça da vítima, porém, como o local estava escuro, ela fingiu que estava morta e, no momento de descuido, fugiu pedindo ajuda. Mesmo bastante machucada e traumatizada, a vítima foi até a delegacia e deu detalhes de tudo que aconteceu.

“Ainda falta darmos cumprimento a um mandado de prisão preventiva, todavia, a acusada está foragida. Diligências estão sendo feitas diariamente no sentido de localizar e prendê-la. Isto feito, ela será encaminhada ao presídio e todos estarão à disposição da justiça”, afirmou Estêvão.