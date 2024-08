Resultado da Mega-Sena: 4 apostas ganham prêmio no Espírito Santo

O resultado da Mega-Sena premiou quatro apostas do Espírito Santo no concurso 2761 sorteado nesta terça-feira (13).

De acordo com a Caixa Econômica Federal, as apostas ganhadoras com cinco acertos foram registradas nas unidades lotéricas Loteria das Américas, em Cariacica; Cantinho da Sorte e Sorte Grande, na Serra, e Loterias Show de Bola, em Vila Velha.

Cada aposta ganhadora vai levar R$40.942,72.

Os números sorteados no resultado da Mega-Sena foram: 03, 22, 34, 44, 49 e 57.

Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será sorteado, nesta quinta-feira (15), é de R$ 50 milhões.

Os sorteios da Mega-Sena acontecem todas as terças e quintas-feiras. Acesse o site das Loterias Caixa e confira detalhes do resultado da Mega-Sena.