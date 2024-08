Resultado da Mega-Sena: bolão de Cachoeiro leva prêmio

O resultado da Mega-Sena sorteada nesta quinta-feira (8) foi 03 – 10 – 38 – 40 – 48 – 59. Os números não fizeram milionários, mas premiou muita gente com a quadra no Espírito Santo.

Em Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, um bolão registrado na Loteria BH Sul foi premiado e vai levar R$4.040,40. O resultado da Mega-Sena também foi favorável para outra aposta da Capital Secreta.

O bilhete com quatro acertos foi registrado na Loteria Aeroporto e vai embolsar R$1.346,80.

O concurso 2759 ainda teve 27 apostas ganhadoras com cinco acertos e cada uma vai receber R$ 89.213,21. Na quadra, o total foi de 2.555 ganhadores, com prêmio de R$ 1.346,80 para cada.

O próximo concurso da Mega-Sena será sorteado, neste sábado (10). As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas, às 19h, ou por meio da internet. O resultado da Mega-Sena pode ser conferido através do site https://loterias.caixa.gov.br

