Resultado da Mega-Sena: confira a aposta do ES que faturou ‘bolada’

O sorteio da Mega-Sena 2.765, sorteado nesta quinta-feira (22), não teve ganhador do prêmio principal, mas uma aposta feita em Vila Velha, no Espírito Santo, acertou a quina e faturou R$ 35.663,33.

Porém, outras 65 apostas acertaram a quina e cada uma vai receber R$ 35.663,33. Os 3.707 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 907,07.

Os números sorteados foram: 08 – 12 – 34 – 39 – 43 – 47

Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio principal acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso, que será sorteado neste sábado (24), é de R$ 33.000.000,00.

