Resultado da Mega-Sena: confira os números que foram sorteados

O resultado da Mega-Sena acumulada em R$ 6,5 milhões saiu neste sábado (3). O sorteio do concurso 2756 ocorreu às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As seguintes dezenas foram sorteadas: 01-21-37-40-51-54.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será realizado no dia 6 de agosto, é de R$ 12 milhões.

A Caixa disponibiliza o resultado da Mega-Sena, da Lotofácil, + Milionária e outras loterias por meio do site Loterias Caixa.

