Resultado da Mega-Sena: confira os números sorteados nesta terça (27)

O concurso 2.767 da Mega-Sena sorteou as seis dezenas na noite desta terça-feira (22), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio sorteado é de R$ 2.769.961,69 milhões.

Os números sorteados foram: 14 – 21- 42 – 47 – 50 – 59

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, às quintas e aos sábados.​

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em lotéricas do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Para apostar pela internet, é preciso fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5,00.