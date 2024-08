Veículo barato? Visitação do leilão de viaturas da PC do ES já está aberta

Cidadãos interessados em dar lances em viaturas da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), que estão em leilão, já podem realizar a visitação dos veículos no pátio da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), localizada na Rua Bahia, nº 14, Bairro Jardim América, Cariacica.

Se você se interessou por algum carro ou moto que está em leilão, não perca tempo. As visitações aos veículos começaram nessa segunda-feira (26) e vão até esta sexta-feira (30), das 9h às 15h. Aliás, o leilão será realizado exclusivamente, por meio eletrônico, no sábado (31), no site www.maleiloesro.com.br.

Leia também: Bateu o carro, e agora? Veja como proceder após acidente de trânsito

Estão disponíveis 64 veículos, sendo 56 carros e oito motocicletas, que podem ser visitados no pátio da Seger. Os modelos disponíveis incluem Fiat Palio, Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Ecosport, Ford Courier, Renault Logan, Citroën Aircross, Ford Ranger, além de motocicletas Honda e Yamaha

No entanto, para participar do leilão, os interessados devem se habilitar por meio do site oficial do leiloeiro, no endereço www.maleiloesro.com.br. Sendo assim, o leiloeiro público oficial Marcus Allain de Oliveira Barbosa, inscrito sob o nº 081/2021 na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (Jucees), conduzirá o leilão.

Leilão de viaturas

Após a habilitação, os interessados poderão comparecer ao local de visitação até esta sexta-feira (30) às 15h, portando seus documentos de identificação pessoal para acesso liberado. Aliás, uma equipe do leiloeiro e policiais civis estarão presentes para orientar os cidadãos durante a visitação.

“Os interessados poderão se habilitar até as 09h do dia 30, véspera do encerramento do leilão. Até ontem, o site oficial já contabilizava mais de 26 mil visualizações, com mais de quinhentos cadastros aprovados ou em fase de aprovação. Sendo assim, a maior parte dos interessados é do Espírito Santo, mas há cadastros de pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso. Dos 64 lotes, 52 já receberam lances nos últimos dias. Com a visitação aberta, esperamos um aumento significativo desse número e temos ótimas expectativas para a manhã de sábado, quando encerraremos o leilão de forma eletrônica”, afirmou o delegado Érico de Almeida Mangaravite, presidente da Comissão Permanente de Credenciamento e Leilão de Veículos da Polícia Civil do Espírito Santo.

Em caso de dificuldade de acesso ao site, o interessado poderá enviar um e-mail para o leiloeiro público oficial Marcus Allain de Oliveira Barbosa no endereço eletrônico maleiloesro@gmail.com ou entrar em contato pelo telefone 27-99750-2672. Aliás, recomendamos também verificar o firewall da rede de acesso à internet, pois pode ser necessário alterar alguma configuração. Portanto, é possível acessar o site do leiloeiro por outra rede, como a do telefone celular ou da residência ou local de trabalho.

Serviço

2ª Leilão de viaturas PCES – EDITAL 01/24

Serão leiloados: 64 veículos, 56 carros e 8 motos

Abertura dos lances: 14/08/2024 às 9h

Visitação dos veículos: entre segunda (26) a sexta-feira (30), das 09h às 15h.

Leilão: 31/08/2024 às 9h

Modalidade: Exclusivamente On-line por meio do site www.maleiloesro.com.br