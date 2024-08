Resultado da Mega-Sena: sortudos do Sul do ES faturam prêmio

O resultado da Mega-Sena premiou 12 apostas realizadas no Sul do Espírito Santo neste sábado (17), no sorteio do concurso 2763.

Segundo a Caixa Econômica Federal, cinco apostas acertaram quatros números em Cachoeiro de Itapemirim; uma Anchieta; uma em Castelo; duas em Guaçuí; uma em Iconha; uma em Muniz Freire e uma em Venda Nova do Imigrante.

Cada aposta ganhadora com quatro números vai embolsar R$ 1.176,46.

O resultado da Mega-Sena ainda premiou apostadores que acertaram cinco números. No total, foram 48 apostas ganhadoras. Cada uma vai levar R$ 75.241,53.

Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio principal acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso, que será sorteado, nesta terça-feira (20), é de R$ 65.000.000,00.

Os números sorteados no resultado da Mega-Sena referente ao concurso 2763 foram: 15 – 16 – 19 – 43 – 44 – 49.