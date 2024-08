Resultado da Mega-Sena: três apostas de Cachoeiro faturam prêmio

Resultado da Mega-Sena, sorteado nesta quinta-feira (29), premiou três apostas em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. De acordo com as Loterias Caixas, os bilhetes acertaram quatro números e vão levar R$691,05 cada.

As apostas ganhadoras foram registradas nas unidades lotéricas Loteria da Real, Loteria do Casa Grande e Loteria Itaoca.

Os do concurso 2768 sorteados no resultado da Mega-Sena foram: 02-12-18-28-32-33. Ninguém acertou as seis dezenas e a estimativa de prêmio do próximo concurso, que será sorteado neste sábado (31) é de R$ 9.500.000,00.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita nas lotéricas de todo o país ou pela internet, no site da Caixa, até as 19h do dia do sorteio. Acesse o site das Loterias Caixa e confira detalhes do resultado da Mega-Sena.