Rodrigo Sant’Anna apresenta espetáculo inédito ‘Atazanado’ em Vitória

Consagrado na TV, no cinema e no streaming, Rodrigo Sant’Anna traz para Vitória o espetáculo “Atazanado” nos dias 31 de Agosto e 1º de Setembro, no Teatro Universitário, na UFES. Devido ao sucesso, o espetáculo ganhou mais uma sessão extra no domingo, 1º de setembro, às 19h. Agora, serão quatro apresentações: 31 de agosto, às 18h e 20h, e 1º de setembro, às 17h e 19h.

O ator traz na mala sua habilidade única de interpretar cinco personagens distintos, cada um oferecendo uma visão satírica e cativante do mundo contemporâneo. Os ingressos estão à venda pelo site da Sympla (https://bileto.sympla.com.br/event/93312/d/252411).

Leia também: Tesouro escondido no Sul do ES: piscinas naturais encantam turistas

As apresentações possuem acessibilidades, como intérprete de libras e o programa do espetáculo em braile. Além disso, o Teatro Universitário possui espaço adequado para cadeirantes e cadeiras para pessoas com grau de obesidade avançada.

Rodrigo Sant’Anna em Vitória

Entre essas personas, Rodrigo entrelaça suas experiências pessoais e desventuras em um Stand Up Comedy, criando uma conexão instantânea com o público que se vê espelhado em cada situação apresentada. Utilizando os costumes e dilemas da era moderna como matéria-prima para sua comédia, ele oferece um olhar hilário e perspicaz sobre os impasses do cotidiano contemporâneo, desde os momentos de saúde até os desafios que podem surgir, até que “a família nos separe”.

Com uma abordagem perspicaz, ele mergulha na vida de uma mãe abastada que se vê subitamente encarregada dos filhos quando sua babá tira férias. Também encarna um carnavalesco desajeitado em busca desesperada de participantes para suas alas, e a mulher impaciente de um site de busca, cuja tolerância para perguntas insensatas é mínima. Além disso, há o retorno furioso de um peru de Natal do além, transformado em uma assombração para aqueles que o consumiram na ceia.

O multifacetado artista também é autor do texto da peça, que é dirigida por João Fonseca. Com muita criatividade e inovação, em seus personagens, Rodrigo convida o público a embarcar em suas “loucuras” e arranca risadas em mais um de seus projetos.

As apresentações fazem parte do projeto ” Circuito Nacional de Teatro no Espírito Santo ano 14″ aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet do Ministério da Cultura e realização da WB Produções.

Ficha técnica

Texto e Interpretação: Rodrigo Sant’Anna

Colaboração de Texto: Mariana Rebelo, Herton Gustavo Gratto e Guilherme Henrique

Direção: João Fonseca

Produção: Claudio Tizo

Designer Gráfico: Jhon Lucas Paes

Mídias sociais e Marketing Digital: Ismara Cardoso

Assistente de Produção: Lays Mattos

Estagiários: Guilherme Balestrero e Alana Karralrey

Coordenação Administrativa: Vianapole Design e Comunicação

Gestão de Projetos: Deivid Andrade

Assessoria Jurídica: Maia, Benincá & Miranda Advocacia

Assessoria Contábil: Gavacon Contabilidade

Assessoria de imprensa local: LR Comunicação

Apresentado por: Ministério da Cultura

Produção Nacional: Os Suburbanos Produções

Realização: WB Produções

Serviço

Atazanado, com Rodrigo Sant’Anna

Datas: 31 de Agosto e 1º de Setembro

Horários:

• Sábado às 18h e 20h

• Domingo às 17h e 19h

Local: Teatro Universitário – UFES, Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória/ES

Ingressos: R$ 120,00 – Plateia A e B; R$ 39,60 – Mezanino

Ingressos online: https://bileto.sympla.com.br/event/93312/d/252411

Ponto de venda físico: Bilheteria do Teatro Universitário, de terça a sexta, das 14h às 19h.

Gênero: Comédia

Classificação Indicativa: 14 anos

Duração: 60 minutos

Sinopse

Em seu novo show de humor que chega pela primeira vez a Vitória, no Teatro Universitário, Rodrigo “Atazanado” Sant’Anna usa suas habilidades para interpretar 5 personagens, que com uma lente de aumento, fazem o público embarcar em suas loucuras.

Apresenta tipos como uma mãe rica, que se vê obrigada a cuidar dos filhos depois que a babá dos seus abençoados entra de férias. Um carnavalesco completamente equivocado que está atrás de componentes para suas alas. A mulher do site de busca, que não tem paciência para perguntas idiotas.

m peru de Natal que volta do além irritado e vira encosto de quem o comeu na ceia. Rodrigo costura o espetáculo com Stand Up Comedy, compartilhando suas histórias e perrengues, onde o público se identifica em cada situação, usando hábitos do mundo moderno para refletir, através de uma comédia hilária, o cotidiano de uma geração, na saúde e na doença até que a família nos separe.