VÍDEO | PM apreende menor em motocicleta após perseguição em Alegre

Na tarde desta terça-feira (27), por volta das 14h17min, os policiais militares do 3º Batalhão apreenderam um menor, de 17 anos, por direção perigosa, após fugir da abordagem em Alegre.

Durante o patrulhamento, os policiais avistaram a motocicleta vermelha, que mudou rapidamente de direção, não obedecendo as ordens de parada. Os militares perseguiram o condutor, com os sinais luminosos e sonoros, que estava em alta velocidade, fazendo manobras em “Zig Zag” em direção ao centro.

Segundo a Polícia Militar, a motocicleta chegou a colidir na porta de um veículo, que trafegava pela via. Mas, continuou fugindo e tentando esconder a placa da motocicleta com a mão, passando pela contramão em determinados locais e ultrapassando semáforos vermelhos.

Assim, o condutor colocou os populares que transitavam pela via em perigo, desobedecendo por diversas vezes as ordens de parada. Isso, mesmo com os sinais sonoros e luminosos da viatura.

Logo após, o menor seguiu em direção a uma estrada de chão, que liga o município de Alegre ao distrito de Sobreira, onde percorreu cerca de 10 quilômetros aproximadamente, perdendo o controle em uma curva e caindo.

Sobretudo, durante a abordagem os policiais constataram que tratava-se de um menor, não sendo localizado nada de ilícito. O jovem foi apreendido e encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre, sendo tomadas todas as medidas administrativas.

Confira o vídeo: