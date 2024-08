Sebrae/ES potencializa pequenos negócios na Cachoeiro Stone Fair 2024

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) vai viabilizar a participação de empreendedores na Cachoeiro Stone Fair 2024, que acontece entre os dias 27 e 30 de agosto, em Cachoeiro de Itapemirim. Considerado o maior evento do setor de rochas ornamentais da América Latina, a feira é uma vitrine estratégica para os pequenos negócios, que terão a oportunidade de expor seus produtos.

Nesta edição, serão 13 empresas apoiadas pelo Sebrae/ES e elas contarão com estandes próprios. “Temos a tradição de subsidiar a participação de empreendedores capixabas na Cachoeiro Stone Fair. É uma grande oportunidade de acesso a novos mercados e fortalecimento da presença dos pequenos negócios neste setor tão importante para a região”, destacou Elizangela Mezadre, coordenadora no Sebrae/ES.

Leia também: Cachoeiro Stone Fair: documentário mostra evolução das empresas em 35 anos

A feira, que celebra 35 anos, espera atrair cerca de 18 mil visitantes, reunindo aproximadamente 200 marcas expositoras. Além disso, o evento deverá receber compradores qualificados de mais de 600 cidades brasileiras e 28 países, movimentando a economia local e reforçando a relevância de Cachoeiro de Itapemirim como a capital mundial do mármore.

O evento é realizado pela Milanez & Milaneze com promoção do Sindirochas, Cetemag e Centrorochas. Mais informações, inscrições e detalhes sobre a programação do evento podem ser encontrados no site oficial: www.cachoeirostonefair.com.br .

Cachoeiro Stone Fair – “Há 35 anos à frente”

Data: de 27 a 30 de agosto, das 14h às 20h (terça a sexta-feira). Acesso até as 19h

Local: Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim

Inscrições: cadastramento exclusivamente em www.cachoeirostonefair.com.br