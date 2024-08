Senador bolsonarista garante apoio estratégico a Ferraço para governar

O senador bolsonarista Ciro Nogueira (PP) garantiu, nesta quinta-feira (29), apoio estratégico ao governo do candidato a prefeito de Cachoeiro Theodorico Ferraço (PP), caso ele seja eleito para o Poder Executivo municipal.

A declaração foi feita durante encontro do Partido Progressistas (PP) na Capital Secreta.

De acordo com o parlamentar, a cidade de Cachoeiro, sob a gestão de Ferraço terá à disposição, além do seu mandato como senador, toda a bancada do PP no Congresso Nacional.

“O Theodorico Ferraço terá à disposição a bancada de 51 deputados na Câmara Federal, os nossos sete senadores. Não queremos só está aqui em campanha, queremos estar aqui na gestão”, afirma Ciro Nogueira.

Também participaram do evento os deputados federais Da Vitória, presidente estadual do Progressistas; Evair de Melo (PP), lideranças políticas do partido Novo e prefeituráveis de diversos municípios do Sul do Espírito Santo, como, por exemplo, Nirrô Emerick, da cidade de Alegre, e Wagner Rodrigues, de Guaçuí.