Tributo a Charlie Brown Jr. abre Festival Capixaba de Inverno na Serra

O bom e velho rock’n’roll abre a programação do Festival Capixaba de Inverno, evento itinerante que acontece de quinta-feira (29) a domingo (1°), no Parque da Cidade, na Serra. No palco, o cantor Guto Ferrari, da banda Duets, recebe Saulo Simonassi, além da banda Charlie Brothers, com um super tributo ao Charlie Brown Jr. A entrada é gratuita.

A cada dia um ritmo musical será destaque no Festival. Na sexta-feira (30) quem comanda a festa são as duplas sertanejas Zé Felipe e Romário e Erick e Eduardo; no sábado (31), as bandas 80A+ e Herança Negra, com muito pop retrô e reggae e, encerrando o evento, no domingo (1°), o destaque será o axé da cantora Flávia Mendonça e banda Praktum, e o Park Circo Show, especialmente para a criançada. O DJ Welington Luy vai comandar as picapes durante todo o evento.

Os produtores Léo Kbong e Rodrigo Rosa, idealizadores do Festival, revelam que a programação do evento foi pensada para agradar a toda a família, da programação musical aos espaços no local, como a área kids onde as crianças vão poder se divertir para valer.

Presença de cervejarias

Os amantes da boa cerveja artesanal vão encontrar no evento diversas opções, já que estão confirmadas as presenças das conceituadas cervejarias Ambronelli, Vikings, Panzert, Barba Ruiva, Kingbier e Mestra.

“Vamos reunir em um só lugar cervejarias de várias localidades, promovendo um verdadeiro intercâmbio do que temos de melhor nesse ramo. Com isso quem ganha é o público, que terá fácil acesso a diversas marcas”, declaram Léo Kbong e Rodrigo Rosa.

A praça gastronômica será outra área que promete agradar em cheio. O espaço será comandado pelo chef Arthur Binda, o Big BBQ, com opções que vão de parrilla, burguer artesanal a um delicioso arroz de carreteiro.

Serviço:

Festival Capixaba de Inverno

Data: 29/08 a 01/09 (quinta-feira a sábado, das 16h às 23h – domingo, de 14h às 22h)

Local: Parque da Cidade, Serra

Classificação livre

Entrada gratuita

Programação:

Quinta-feira (29/8) – Rock

Guto Ferrari (Duets) convida Saulo Simonassi

Charlie Brothers Rock

Sexta-feira (30/8) – Sertanejo

Ze Felipe e Romário (GO) – Moda de Viola

Erick e Eduardo

DJ Welington Luy

Sábado (31/8) – Pop Retrô/Reggae

80A+ e Herança Negra

DJ Welington Luy

Domingo (1/9) – Infantil/MicaretaPark Circo Show, Praktum, Flávia Mendonça

DJ Welington Luy