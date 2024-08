Sesa corrige números divulgados de casos de Mpox no ES

A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa/ES) informa que em 2024, até a semana epidemiológica (SE) 34 (semana vigente), foram confirmados 8 (oito) casos de Mpox no Estado.

A Sesa esclarece que havia sido divulgado anteriormente o número de 48 casos confirmados, entretanto, trata-se do número de amostras positivas e não de pacientes. Pois, por conta a um caso suspeito de Mpox, são coletadas várias amostras do mesmo paciente referentes aos locais em que existem lesões aparentes no corpo.

Desta forma, de janeiro de 2024 até o momento, foram encaminhadas ao Lacen/ES para análise 577 amostras, sendo 48 positivas, que pertenciam a oito pacientes, que tiveram confirmação de Mpox.

A Secretaria ressalta a importância da manutenção dos cuidados pessoais a fim de se evitar a contaminação pelo vírus da Mpox. A doença é transmitida de pessoa para pessoa, pelo contato com secreções, gotículas e/ou aerossóis. A transmissão também pode ocorrer por compartilhamento de objetos recentemente contaminados com fluidos do paciente ou materiais da lesão.

Caso haja suspeita da doença, o paciente precisa evitar o contato com outras pessoas e deve procurar imediatamente uma unidade de saúde para realização de exames e diagnóstico. O isolamento imediato é recomendado, e objetos pessoais, como toalhas e roupas de cama, não devem ser compartilhados.