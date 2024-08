Sorteio da Mega-Sena: ainda dá tempo de concorrer a R$ 6.500 milhões

Ainda dá tempo de ficar milionário. A Caixa Econômica Federal (CEF) realizará neste sábado (3), mais um sorteio da Mega-Sena, que tem prêmio acumulado em R$ 6.500 milhões. O concurso 2756 terá suas dezenas divulgadas logo mais, às 20h de hoje.

Leia também: Vindo para Castelo, ônibus da dupla César Menotti e Fabiano sofre acidente

As apostas podem ser realizadas até as 19h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5. Faça sua fezinha e boa sorte!

Sorteio da Mega Sena: como jogar?

No Portal Loterias Online CAIXA você pode registrar seus jogos online e ficar mais próximo do que nunca de garantir um final feliz para várias histórias da sua vida. Aposte na Mega-Sena de casa ou de onde estiver e torça para ser o próximo milionário.

Você ganha o grande prêmio se acertar os 6 números sorteados, mas também ganha se acertar 5 ou 4 números. Já a surpresinha, faz com que o sistema escolha os números da Mega-Sena por você e na Teimosinha dá pra concorrer com a mesma aposta por mais concursos da Mega-Sena.