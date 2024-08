Suspeito da morte de Sargento da PM no ES é preso no RJ

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), em conjunto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ), prendeu nesta quarta-feira (28), o suspeito de envolvimento na morte do sargento Magno Colatti, no dia 4 de julho desse ano, em Cariacica.

Leia também: Sargento da Polícia Militar é morto a tiros no Espírito Santo

Segundo a PCES, a prisão do suspeito ocorreu em Rio das Ostras, no Estado do Rio de Janeiro. Magno Colati morreu após ser baleado no bairro Mucuri, Cariacica.

Na época do crime, o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Eugênio Ricas, informou que Magno foi baleado por criminosos com cinco tiros. “Hoje é um dia triste para a segurança pública. Estamos de luto, pois acabamos de perder o sargento Colatti. Ele foi baleado por criminosos e tudo indica que ele tomou cinco tiros agora, tiros disparados por criminosos. Estamos ainda apurando todas as circunstâncias do crime”, explicou.

Mais detalhes sobre a prisão do suspeito serão repassados durante a coletiva de imprensa realizada na tarde desta quarta-feira (28).