Suspeito de crime no RJ é preso fugindo para Cachoeiro de Itapemirim

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu, na manhã desta quarta-feira (21), “Vulgo Menininho”, suspeito de envolvimento na morte de um comerciante no bairro Piabetá, em Magé, no Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava sendo procurado há um ano pelo crime de latrocínio. Os policiais civis foram até o endereço em Marataízes para cumprir o mandado de prisão contra ele, mas receberam informações de que o suspeito estaria dentro de um veículo, fugindo para Cachoeiro de Itapemirim.

Imediatamente, a equipe fez o cerco e, por volta das 08h30, “Menininho” foi localizado dentro de um carro particular na Rodovia ES 490, em direção à Cachoeiro de Itapemirim.

Como ocorreu o crime?

Segundo a Polícia Civil, “Menininho” e mais três homens armados foram até a Rua Guarani, em Piabetá, invadiram um bar, roubaram, torturaram e mataram o dono do estabelecimento na frente de uma criança de 5 anos de idade.

Após o crime, os quatro suspeitos fugiram para comunidades do Rio de Janeiro. Um deles foi identificado e, segundo as investigações, estaria escondido em Marataízes, litoral Sul do Espírito Santo.

O foragido foi preso e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes.