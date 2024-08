Suspeito de distribuir anabolizantes no Espírito Santo é preso

Na tarde de sexta-feira (30), a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem de 37 anos na Serra, pelo recebimento de substâncias anabolizantes e aparelhos celulares sem nota fiscal, enviados pelos Correios.

A prisão foi efetuada pela Polícia Federal com o apoio do Setor de Segurança dos Correios, logo após o homem retirar duas encomendas em uma agência dos Correios em Jardim Limoeiro. As encomendas continham anabolizantes e aparelhos celulares sem nota fiscal.

De acordo com as investigações, os contatos para a aquisição das substâncias anabolizantes e dos aparelhos celulares eram realizados por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens. As postagens das substâncias anabolizantes foram feitas em uma agência dos Correios em Curitiba, PR, enquanto os aparelhos celulares foram enviados de Guarulhos, SP.

Além dos anabolizantes e celulares, uma máquina leitora de cartão de crédito também foi apreendida com o preso.

Todo o material foi transportado para a sede da Polícia Federal em São Torquato, onde foi formalizado o auto de apreensão.

O preso foi conduzido à sede da Polícia Federal para a formalização do auto de prisão em flagrante e permanecerá à disposição da Justiça.

A pena prevista para o crime de posse, distribuição e comércio de anabolizantes e medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária é de 10 a 15 anos de prisão e multa.

Já a pena para o crime de descaminho de aparelhos celulares sem nota fiscal varia de 1 a 4 anos de prisão, além da infração administrativa junto à Receita Federal e o perdimento das mercadorias.

A Polícia Federal continuará suas ações de inteligência para identificar os responsáveis pela comercialização de substâncias anabolizantes, medicamentos sem registro, e produtos sem a devida emissão de nota fiscal, evitando que entrem em circulação no comércio local.

Esta foi a terceira apreensão de substâncias anabolizantes realizada nesta semana pela Polícia Federal, com o apoio do Setor de Segurança dos Correios.